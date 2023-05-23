"Женщина с большим сердцем": Сальма Хайек в эффектном платье вызвала восторг у фанатов

Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek

56-летняя актриса Сальма Хайек, сыгравшая в фильме "От заката до рассвета", появилась в эффектном платье на 76-м ежегодном кинофестивале в Каннах и очаровала своих фанатов, передает NUR.KZ.

Актриса посетила премьеру кинокартины Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" в компании своего супруга, французского бизнесмена Франсуа-Анри Пина. Об этом она рассказала фолловерам на своей странице в Instagram.

Голливудская звезда предстала перед фотографами в роскошном облегающем платье с экстремально глубоким декольте, подчеркнув свою пышную грудь.

Поклонники пришли в восторг от образа знаменитости и не поскупились на комплименты.

"Ни в этой, ни в любой другой солнечной системе не было создано ничего более прекрасного и совершенного", "Красивая женщина с большим сердцем", "Ты всегда великолепна, но этот образ входит в топ-5 всех. Безупречно и потрясающе", "Почему ты такая сексуальная в этом возрасте", - написали они.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2021745-zhenschina-s-bolshim-serdtsem-salma-hayek-v-effektnom-plate-vyzvala-vostorg-u-fanatov/