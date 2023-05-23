"Каждый раз удивляешь": Айжулдыз Адайбекова в образе клоуна впечатлила фанатов

Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Отечественная актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова опубликовала креативную фотосессию, для которой примерила образ клоуна. Новые фотографии она выложила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Совсем недавно Айжулдыз удивила своих подписчиков новыми образами, как снова решила порадовать поклонников необычной фотосессией.

"Я не клоун, я и есть весь цирк", - гласит подпись к яркому фото Айжулдыз.

"Детка, ты просто космос!", "Ты самый творческий человек", "Нет слов", "Это просто вау", "Особенная", - отметили фанаты и коллеги.

Не оставили без внимания подписчики и ряд других фото в карусели, на которых девушка с гримом на лице позирует в коротком красном платье и ярких колготках.

"Откуда ты берешь такие идеи?", "Это фантастика", "Каждый раз удивляешь, как так?", "Тема", "Шедевр", - оставили они комментарии под новыми фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2021699-kazhdyy-raz-udivlyaesh-ayzhuldyz-adaybekova-v-obraze-klouna-vpechatlila-fanatov/