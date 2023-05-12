"Кому достанется такая шикарная девушка?": Айжулдыз Адайбекова удивила новыми образами
Опубликовано:
Казахстанская актриса, блогер и дизайнер Айжулдыз Адайбекова опубликовала новые фотографии в Instagram, на которых запечатлена в разных креативных образах, передает NUR.KZ.
Айжулдыз не боится экспериментов с внешностью. В одном из ее образов фанаты заметили сильное сходство с ее звездной мамой - актрисой и певицей Жанар Айжановой - в юности.
Девушка намекнула, что намерена и дальше удивлять своих подписчиков.
"Детка. У кого- то скоро будут новые образы. А может, и новый имидж", - подписала она свои новые фотографии, которые разместила в ленте.
В карусели Айжулдыз представила на суд поклонников разные образы. Фанаты оценили ее смелость и креативность, а некоторые раскритиковали.
"Интересно, кому достанется такая шикарная девушка?", "Странная", "Супер. Шик. Красотка", "Вроде бы в паломничество отправлялась, теперь вот так сидишь", "Ну что за фигура!", "Все образы красивые", "Горячая женщина", - отметили пользователи соцсети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2020208-komu-dostanetsya-takaya-shikarnaya-devushka-ayzhuldyz-adaybekova-udivila-novymi-obrazami/