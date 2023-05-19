"Надеюсь, ты в порядке": новые фото Ханде Эрчел напугали фанатов

Ханде Эрчел. Фото: instagram.com/handemiyy

29-летняя турецкая киноактриса и звезда сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел поделилась в Instagram новой порцией фотографий, чем напугала своих фанатов, передает NUR.KZ.

Знаменитость опубликовала фото в мини-платье с пышными рукавами глубокого синего цвета. Однако образ актрисы вызвал негодование у фанатов. Поклонники Ханде Эрчел обеспокоены излишней, по их мнению, худобой турецкой кинозвезды. Некоторые из них отметили, что лучше всего она выглядела в роли Хаят в сериале "Любовь не понимает слов".

"Красивая, но слишком худая", "Она реально слишком худая", "Почему ты так похудела? Лучше всего ты выглядела в "Любовь не понимает слов" в роли Хаят", "Боже мой, как опасна ее худоба", "Такая худая, надеюсь, ты в порядке, детка", "Как жаль, она уже не та, очень неестественна, лицо сильно изменилось", - отреагировали подписчики.

Ранее мы также писали, что Ханде Эрчел с новым цветом волос удивила фолловеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2021228-nadeyus-ty-v-poryadke-novye-foto-hande-erchel-napugali-fanatov/