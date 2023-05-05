"Ей нет равных!": сменившая цвет волос Ханде Эрчел удивила фанатов

Ханде Эрчел. Фото: instagram.com/handemiyy

Популярная турецкая актриса Ханде Эрчел предстала перед поклонниками в Instagram с новым цветом волос. Подписчики отметили, что актриса хороша в любом образе, передает NUR.KZ.

Турецкая актриса, сыгравшая роль Эды Йылдыз в сериале "Постучись в мою дверь", предстала перед поклонниками в новом образе. Жгучая брюнетка примерила образ рыжеволосой красавицы с ассиметричной стрижкой.

Поклонники высоко оценили перевоплощение актрисы и отметили ее красоту.

"Всегда красива, захватываешь дух", "Карамельный цвет отлично смотрится", "Моя любимка, какая ты красивая. Тебе подходит любой образ, ты вне времени, красавица любой эпохи", "Ты великолепна, Ханде", "Блондинка! Действительно очень впечатляет", "Ей нет равных!" - прокомментировали фолловеры.

Напомним, ранее мы писали, что Ханде Эрчел похвасталась стройными ногами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2019498-ey-net-ravnyh-smenivshaya-tsvet-volos-hande-erchel-udivila-fanatov/