"Вам нужно в Голливуд": певица Глюкоза в облегающем платье очаровала фанатов

Глюкоза. Фото: instagram.com/glukozamusic

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, показала стройную фигуру в облегающем платье. Снимками она поделилась на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

Певица опубликовала новую порцию фотографий, на которых она в облегающем платье в бельевом стиле с открытой спиной. И дополнила образ распущенными длинными белокурыми локонами и естественным макияжем.

"Я, конечно, в восторге от своей новой прически, но как же не поскучать по старой? Ладно, на самом деле просто фото очень красивые получились, а я вам их не показала", - написала Глюкоза.

Поклонники высоко оценили снимки и пришли в восторг от фигуры 36-летней артистки.

"Прям не узнать, девочка 18 лет", "Это изысканное и нежное платье несколько мешает насладиться всей полнотой красоты ниспадающих волн волос", "Вам нужно в Голливуд! Вы еще не там?!", "Такую красоту, виды и изгибы преступно долго не показывать", "Фигурка просто шик!" - прокомментировали они.

Ранее мы писали, что кадры Глюкозы с мужем умилили соцсеть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2020293-vam-nuzhno-v-gollivud-pevitsa-glyukoza-v-oblegayuschem-plate-ocharovala-fanatov/