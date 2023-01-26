"Когда женщина с головой, тогда и семья есть": кадры Глюкозы с мужем умилили соцсеть

Глюкоза с мужем. Фото: instagram.com/glukozamusic

Певица Глюкоза опубликовала теплые кадры с мужем, на которых они обнимаются и целуются. Поклонники порадовались за артистку и похвалили ее за семейные отношения, передает NUR.KZ.

"Любимый. С днем рождения! Я очень тебя люблю. Наша встреча для меня как второе рождение. Ты умеешь вдохновлять, открывать новые грани и возможности как в себе, так и в нас. Желаю крепкого здоровья, и пусть все, что ты сам себе загадал, обязательно сбудется!" - написала Наталья Ионова у себя в Instagram.

"Когда женщина с головой, тогда и семья есть. Одна из немногих она молодец!", "Очень нравится Ваша пара! Наталья будьте всегда такими счастливыми вместе со своими прекрасными детьми!", "Как приятно смотреть на вас. Наташа, ты светишься счастьем - так и должно быть с любимым. Желаю вам очень много счастливых лет вместе", - прокомментировали поклонники их фотографии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2006849-kogda-zhenschina-s-golovoy-togda-i-semya-est-kadry-glyukozy-s-muzhem-umilili-sotsset/