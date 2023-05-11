"Такая хорошая девочка была": Инстасамка показала, как выглядела до изменений во внешности

Инстасамка. Фото: instagram.com/instasamka

Певица и блогерша Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, опубликовала в Instagram архивное фото со своей мамой, где артистка в еще совсем юном возрасте, передает NUR.KZ.

Эпатажная певица и исполнительница хита "Муж купил", которая ранее попала под подозрение в неуплате налогов, показала свою детскую фотографию с мамой. На снимке еще совсем юная артистка до значительных изменений во внешности.

Поклонники Дарьи отметили ее сходство с мамой.

"Очень похожи, как две капли воды", "Вы так похожи!", "Она копия мамы", - написали они.

Однако некоторые фолловеры не оценили трансформацию певицы, посчитав, что она сильно изменилась с тех пор.

"Ты сильно изменилась, но улыбка все та же", "Какая девчонка маленькая хорошенькая", "Были же времена, когда ты была нормальной", "Такая хорошая девочка была, ключевое слово была", "Какая красотка она была", - прокомментировали подписчики.

Напомним, ранее федеральная налоговая служба приостановила все операции по банковским счетам Дарьи Зотеевой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2020039-takaya-horoshaya-devochka-byla-instasamka-pokazala-kak-vyglyadela-do-izmeneniy-vo-vneshnosti/