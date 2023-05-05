Родившая четвертого ребенка Блейк Лайвли восхитила фанатов своей фигурой

Блейк Лайвли. Фото: instagram.com/blakelively

35-летняя актриса Блейк Лайвли, недавно ставшая мамой в четвертый раз, показала свой редкий выход в свет после родов. Поклонники в Instagram восхитились фигурой многодетной мамы, передает NUR.KZ.

Актриса, сыгравшая в сериале "Сплетница", появилась в Нью-Йорке на открытии обновленного флагманского магазина Tiffany & Co.

Американская дива подчеркнула свои изящные формы обтягивающим кожаным платьем шоколадного цвета с глубоким декольте и разрезом выше колена. Образ звезда дополнила массивным колье в форме змеи.

"Она на 100% мой краш. Обожаю ее, и ее стиль и фигуру", "Как вам удается так выглядеть после рождения ребенка?", "Эта женщина невероятна", "Выглядишь, как всегда, потрясающе! Королева стиля", - отреагировали фанаты голливудской звезды.

Также многие поклонники отметили отсутствие Блейк Лайвли на Met Gala 2023.

"Твое отсутствие было так заметно на встрече Met Gala", "Нет Блейк, нет Met Gala", "Почему ты не пришла на Met Gala? Мои глаза искали тебя", - написали фолловеры.

Напомним, в феврале этого года 35-летняя Блейк Лайвли и 46-летний актер Райан Рейнольдс стали родителями в четвертый раз. Пол ребенка родители пока держат в секрете. Также Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс воспитывают трех дочерей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2019475-rodivshaya-chetvertogo-rebenka-bleyk-layvli-voshitila-fanatov-svoey-figuroy/