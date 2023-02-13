Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями в четвертый раз

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс. Фото: instagram.com/vancityreynolds

35-летняя голливудская актриса Блейк Лайвли и 46-летний Райан Рейнольдс в четвертый раз стали родителями, об этом сообщает издание PageSix.

Американская актриса, известная по фильму "Век Адалин" и сериалу "Сплетница", стала мамой в четвертый раз. Киноактриса намекнула об этом в своем Instagram-аккаунте, опубликовав фото с супругом Райаном Рейнольдсом и свекровью, на котором она в обтягивающей майке без округлого живота.

"Воскресенье Супербоула 2023. Была занята", - подписала пост голливудская звезда.

Подписчики в комментариях принялись поздравлять новоиспеченных родителей.

Напомним, в сентябре прошлого года актриса удивила поклонников, сообщив о своей четвертой беременности. Пол нового члена семьи родители пока держат в тайне. Также Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс воспитывают трех дочерей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2009186-bleyk-layvli-i-rayan-reynolds-stali-roditelyami-v-chetvertyy-raz/