"Нежность": примерившая чувственный образ Фатима Кулибали украла сердца фанатов

Фатима Кулибали. Фото: instagram.com/fatima_kulibali

Молодая казахстанская актриса Фатима Кулибали, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Аппақ келін", очаровала фанатов ярким образом и собрала лестные отзывы в Instagram, передает NUR.KZ.

"Ты становишься тем, во что веришь", - написала Фатима.

Ее чувственный и яркий образ высоко оценили подписчики, отметив, что девушка стала просто жгучей красавицей. Фатима сделала акцент на губах, использовав алую помаду.

Выразительный взгляд молодой актрисы, ее пышные локоны заставили биться сердца ее поклонников гораздо чаще.

"Красивая", "Нежность", "Мейкап и фото просто бомба", "Кофе со сливками", "Опьяняюще чувственный образ обворожительной Фатимы", "Моя прекрасная", "Ну вы принцесса", - оставили свои комментарии под фото пользователи Казнета.

Напомним, ранее Фатима Кулибали порассуждала о требованиях к келин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2019414-nezhnost-primerivshaya-chuvstvennyy-obraz-fatima-kulibali-ukrala-serdtsa-fanatov/