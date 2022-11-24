"Чтобы молчала и прислуживала": Фатима Кулибали порассуждала о требованиях к келин

Фатима Кулибали. Фото: instagram.com/fatima_kulibali

Актриса и модель Фатима Кулибали пообщалась с подписчиками в соцсети. Звезда сериала "Аппақ келін" заявила, что многие посчитали, что она похожа на свою героиню и захотели такую келин, передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц отметила, что была бы рада такой спокойной невестке, какую сыграла Фатима в сериле "Аппақ келін". Однако актриса заявила, что вовсе не похожа на свою героиню Лию.

"В сериале моя героиня не спокойная, а скорее удобная (в жизни я совсем не та, какая на экране, а то многие приняли это за действительность и хотели знакомить меня со своими сыновьями).

Я утешаю себя тем, что если вы поверили моей героине, значит, я справилась с ролью", - написала Фатима в Instagram.

Сторис Фатимы Кулибали. Скрин: instagram.com/fatima_kulibali

Актриса отметила, что люди расценивают по-разному такое качество, как спокойствие.

"Я, например, тоже спокойная и дружелюбная, пока меня не трогают (но я не про прислуживание кому-либо). А у нас в менталитете чаще всего под словом "спокойная" имеют в виду, чтобы молчала и прислуживала, и часто мамы ищут невестку себе, а не сыну, к сожалению", - порассуждала она.

Фатима отметила, что людей надо принимать такими, какие они есть.

Сторис Фатимы Кулибали. Скрин: instagram.com/fatima_kulibali

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998755-chtoby-molchala-i-prisluzhivala-fatima-kulibali-porassuzhdala-o-trebovaniyah-k-kelin/