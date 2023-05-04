40-летняя Миранда Керр показала стройные ноги в мини-платье

Миранда Керр. Фото: instagram.com/mirandakerr

Экс-модель Victoria's Secret Миранда Керр опубликовала в Instagram фото в коротком платье. Поклонников впечатлила красота 40-летней модели, передает NUR.KZ.

Австралийская модель предстала на фото в обтягивающем сияющем мини-платье, с собранными волосами в пучок, подчеркнув образ алой помадой на губах.

Фолловеры высоко оценили гламурный наряд знаменитости, назвав экс-ангела Victoria's Secret самой красивой женщиной.

"Пришлось надеть солнцезащитные очки ради этого", "Ты прекрасна, как всегда. Не могу оторвать взгляд от твоей красоты", "Бриллиантовая девочка", "Доказательство того, что вампиры существуют. Она просто никогда не стареет", "Ты самая красивая женщина на свете", - отреагировали фанаты супермодели.

Напомним, ранее мы писали, что экс-модель Victoria's Secret показала свое детское фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2019405-40-letnyaya-miranda-kerr-pokazala-stroynye-nogi-v-mini-plate/