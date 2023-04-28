Экс-модель Victoria's Secret показала свое детское фото

Миранда Керр. Фото: instagram.com/mirandakerr

Отметившая 40-летие австралийская супермодель Миранда Керр поделилась на своей странице в Instagram архивными кадрами и показала свое детское фото, передает NUR.KZ.

Экс-ангел Victoria's Secret поделилась на своей странице знаковыми событиями своей жизни и показала свою детскую фотографию.

"Мой замечательный муж и трое сыновей, моя семья и друзья, спасибо вам за каждый момент, который мы провели вместе, и за вашу постоянную любовь и поддержку. Счастье в моментах. Спасибо, что наслаждаетесь волшебством жизни со мной", - написала она.

По информации на сайте IMDb, Миранда Керр родилась в Сиднее, но выросла в маленьком австралийском городе Ганнеда и имеет английские, шотландские, французские и ирландские корни.

Знаменитость воспитывает трех сыновей. Старший сын модели родился в браке с актером Орландо Блумом. Их брак продлился три года.

Со вторым мужем Эваном Шпигелем Миранда состоит в браке с 2017 года и старше его на семь лет.

В 2014 году Миранда Керр заняла 23-е место в списке "100 горячих женщин" по версии журнала Maxim.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2018607-eks-model-victorias-secret-pokazala-svoe-detskoe-foto/