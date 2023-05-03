"Какие невероятные ноги!": 50-летняя Дарья Повереннова восхитила фанатов дерзким аутфитом

Дарья Повереннова. Фото: instagram.com/dpoverennova

50-летняя российская актриса Дарья Повереннова показала новый образ в Instagram. Она похвасталась стройными ногами и получила массу комплиментов, передает NUR.KZ.

Ранее мы писали, что Дарья Повереннова очаровала Сеть, примерив платье с открытой спиной. На этот раз актриса покрасовалась в платье-пиджаке и показала свои ноги. Образ дополнили серебристые полусапожки. Аутфит высоко оценили ее поклонники.

"А ты чего такая дерзкая, а?! А сейчас мне хочется мягкости в образе. Короче, внешнее отражает мое внутреннее состояние. А у вас как?" - спросила она своих фанатов.

"Не всем женщинам идут короткие стрижки, но это точно не про вас", "Классный образ", "Ноги шикарные", "Какие невероятные ноги!", "Считаю вас самой сексуальной актрисой России", "Восхитительна в любом образе", - отметили пользователи соцсети.

Напомним, российскую актрису Дарью Повереннову, побывавшую с гастрольным туром в Казахстане, впечатлили пейзажи нашей страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2019218-kakie-neveroyatnye-nogi-50-letnyaya-darya-poverennova-voshitila-fanatov-derzkim-autfitom/