"Жду девочку": Элизат Берикова показала фото, на котором запечатлелась с большим животом

Элизат Берикова. Фото: instagram.com/elizaberikova007

Экс-солистка группы "КешYOU", певица Элизат Берикова заинтриговала подписчиков в соцсети, показав фото, на котором запечатлена с большим животом, передает NUR.KZ.

"Жду девочку", - подписала Элизат интригующее фото.

Удивленные фанаты оставили комментарии, но многие решили, что певица задействована на съемках.

"Съемка это. Вчера только на шоу "Қыздар-ай" говорила, что не готова выйти замуж во второй раз, а теперь уже беременна?!", "Поздравляю!", "Неправда это, фильм просто", "Ты в кино снимаешься", "Мечтаете? А вам идет", "Жаным, сладкая", - отметили фанаты под фото.

Напомним, ранее Элизат Берикова высказалась в адрес бывшего мужа и попросила совета у подписчиков, как ей поступить в сложной ситуации. А позже заинтриговала фанатов, заявив, что "двери прошлого" закрываются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2018530-zhdu-devochku-elizat-berikova-pokazala-foto-na-kotorom-zapechatlelas-s-bolshim-zhivotom/