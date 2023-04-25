"Богиня плодородия и любви": Гульнара Сильбаева примерила яркий весенний образ

Гульнара Сильбаева. Фото: instagram.com/naarah_s

Актриса и КВН-щица Гульнара Сильбаева поделилась результатом новой фотосессии в Instagram. Подписчики оценили и саму модель, и взгляд талантливого фотографа, передает NUR.KZ.

"Весна. Как точно подметил Ваня", - подписала Гульнара яркие фотографии.

Гульнара запечатлелась в объективе известного фотографа и режиссера Ивана Ряскова. Ее нежный и солнечный образ высоко оценили фолловеры и коллеги, среди которых шоумен и КВН-щик Ярослав Мелехин и актер Ерден Телемисов.

"Что за львица эта тигрица?", "Ах, какая!", "Огонь-детка", "Шикарно", "Цветочек в цветах", "Красивая", "Ну такая хорошенькая", "Богиня плодородия и любви", "Это искусство", - отметили пользователи соцсети, не поскупившись на смайлики в виде огня и красных сердец.

Напомним, Гульнара Сильбаева поделилась фотографиями подросшего сына и умилила Сеть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2018122-boginya-plodorodiya-i-lyubvi-gulnara-silbaeva-primerila-yarkiy-vesenniy-obraz/