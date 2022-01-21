Стало известно, кто заменил Анну Дзюбу в дуэте Artik & Asti

Севиль Валиева и Артем Умрихин. Фото: instagram.com/sevilofficial_

Стал известен новый состав дуэта Artik & Asti. Как выяснилось, теперь вместо Анны Дзюбы выступать с Артемом Умрихиным будет Севиль Валиева, передает NUR.KZ.

Об этом сообщил сам Умрихин в своем Instagram.

"Друзья, наконец-то пришел момент, когда я с гордостью могу официально представить вам новое лицо и голос группы Artik & Asti! Знакомьтесь, как многие из вас уже догадывались - Севиль Валиева.

В начале ноября прошлого года группа осталась без самых главных своих составляющих: голоса, лица, фронтмена. Передо мной стал нелегкий вопрос: что делать дальше?! Ведь я, как никто, понимал, как сложно найти человека с голосом, который бы мне понравился", - написал музыкант.

Артист высказал свои опасения по поводу того, как примет девушку публика, а также рассказал о своих мыслях касательно распада прежнего дуэта.

"Очевидно же, что кто бы ни пришел в группу, на него выльется много хейта и негатива. Если честно, я думал, что группе конец, потому что даже при самом оптимистичном прогнозе я оценивал сроки на поиск вокала в 4-6 месяцев, плюс потом подготовка человека еще минимум два месяца, и в итоге 6-8 месяцев молчания группы отправили бы ее в забвение", - поведал он.

По словам Артема, к нему случайно попала видеозапись Севиль с исполнением песни Artik & Asti "Чувства". В результате девушка ему так понравилась, что он решил начать с ней работать.

"Сразу скажу, Севиль - это не Асти. Просто воспринимайте название группы Artik & Asti как название любой другой группы, такое же, как и "А-Студио", "Время и стекло", "Виа Гра" и так далее, а Севиль - это новая солистка группы!

Севиль - полноценный профессиональный музыкант, вокалистка, которая всю жизнь поет, участвовала во многих конкурсах, вокальных шоу и давно доказала свой профессионализм. У нее свой индивидуальный тембр, свой собственный окрас и харизма в исполнении. Поэтому сравнивать даже не вижу смысла (хотя понимаю, что в любом случае найдутся такие люди), нужно просто принять этот факт или не принять. Каждый волен делать свой выбор!" - высказался певец.

Умрихин также признался, что талант Севиль и ее желание работать вселили в него новую веру в будущее группы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1952403-stalo-izvestno-kto-zamenil-annu-dzyubu-v-duete-artik-asti-foto/