"Мне хочется наряжаться": беременная Айсауле Бакытбек показала новые образы

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Блогер Айсауле Бакытбек, ожидающая второго малыша, рассказала своим подписчикам в Instagram, что ей хочется наряжаться, а также показала свои новые образы, передает NUR.KZ.

Недавно Айсауле Бакытбек сообщила о второй беременности. Блогер рассказала, как решилась на вторые роды. Ожидающая малыша Айсауле показала новые образы, которые приготовила на разные случаи.

"Поняла, что во время беременности мне хочется чаще наряжаться, ну и многие спрашивали про мой срок, вот, нам 27 недель", - отметила она.

"Ноги классные! Стройные, не отечные. Супер", "Вы такая приятная, без фальши, беременность еще больше делает вас такой нежной милашкой", "Девочка будет", "Пусть родится благополучно", "Дай вам Бог три сына", "Такая милашка", - отреагировали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2017442-mne-hochetsya-naryazhatsya-beremennaya-aysaule-bakytbek-pokazala-novye-obrazy/