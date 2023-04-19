"Похоже, будет мальчик": беременная жена Прилучного появилась в обтягивающем платье

Зепюр Брутян. Фото: instagram.com/zepyur_brutyan

Звезда российского сериала "Клетка" Зепюр Брутян, ожидающая первенца, показала фигуру в обтягивающем платье. Фанаты в Instagram забросали будущую маму комплиментами, передает NUR.KZ.

Напомним, Павел Прилучный и Зепюр Брутян летом прошлого года сыграли пышную свадьбу. Актеры готовятся стать родителями.

Зепюр выложила в соцсети фото, на котором показала внушительный живот. Актриса запечатлелась в лифте в обтягивающем светлом платье и бежевом плаще.

"Ох уж этот период гнездования в ожидании baby, кому это знакомо? Много ли у меня здесь беременяшек и молодых мамочек? Поделитесь, пожалуйста, самым необходимым послеродовым списком", - написала будущая мама.

Фанатки поделились своим опытом и пожелали ей легких родов.

"Это самый спокойный и безработный период беременности, кайфуйте пока есть время. И удачных родов вам", "Хорошая энергетика у этой девушки, приятная очень", "Похоже, это мальчик, такой аккуратный и острый животик", "Мне кажется, у вас живот опустился, значит, скоро рожать", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2017359-pohozhe-budet-malchik-beremennaya-zhena-priluchnogo-poyavilas-v-obtyagivayuschem-plate/