"Беззаботное время": звезда "Рэкетира" Саят Исембаев поделился детским фото

Саят Исембаев. Фото: instagram.com/issembayevsayat

Отечественный актер Саят Исембаев, исполнивший главную роль в фильме "Рэкетир", поделился в Instagram детским фото и заставил окунуться в ностальгию своих поклонников, передает NUR.KZ.

Саят Исембаев отметил, что на черно-белом фото ему лет 10-11. Снимок был сделан в Алматы в 1986 году. Актер даже вспомнил локацию, он запечатлелся в районе пересечения улиц Жамбыла и Масанчи. Теплая фотография из семейного альбома растрогала его подписчиков, которые вспомнили свои детские годы.

"Какое теплое фото! Гляжу на него и вижу это беззаботное время, счастливое детство", "Какая трогательная фотография, сколько тепла", "Тогда вы не знали, наверное, что через двадцать лет будете мегапопулярной звездой", "Какой красивый", "Наивный взгляд", "Считай, совсем не изменился", - написали они.

Ранее Саята Исембаева в новом образе сравнили с Киану Ривзом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2017139-bezzabotnoe-vremya-zvezda-reketira-sayat-isembaev-podelilsya-detskim-foto/