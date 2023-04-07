Новый образ Маржан Арапбаевой вызвал неоднозначную реакцию фолловеров

Маржан Арапбаева. Фото: instagram.com/arapbayevamarzhan

Отечественная певица Маржан Арапбаева удивила своих подписчиков в Instagram новым образом. Фанаты оценили ее преображение, а некоторые не узнали на фото, передает NUR.KZ.

Отметим, что уже не в первый раз фанаты отмечают, что Маржан Арапбаева изменилась до неузнаваемости. Ее новый образ высоко оценили одни подписчики и раскритиковали другие.

"Вау!", "Почему у всех звезд макияж одинаковый? Стали похожи друг на друга", "Она всегда была красивая и я ее с юности знаю", "Хорошая пластика", "Фильтр, фотошоп и плюс к этому еще и пластика", "Стала похожа на Айдай Исаеву", "Красивая, талантливая, всегда шикарно выглядите, не слушайте никого! Она же на сцене должна блистать", "Совсем не Маржан Арапбаева", - разошлись во мнениях фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2015923-novyy-obraz-marzhan-arapbaevoy-vyzval-neodnoznachnuyu-reaktsiyu-folloverov/