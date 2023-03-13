"Изменилась до неузнаваемости": Маржан Арапбаева примерила эффектный образ

Маржан Арапбаева. Фото: instagram.com/arapbayevamarzhan

Певица Маржан Арапбаева поделилась новым фото в Instagram, отметив, что с приходом весны хочется перемен. Однако некоторые фанаты не узнали свою любимицу, передает NUR.KZ.

"С приходом весны хочется изменений. Кто еще хочет поменять жизнь к лучшему?" - спросила Маржан своих подписчиков.

Артистка запечатлелась на фото в эффектном образе, но не все ее фанаты оценили преображение. Некоторые посчитали, что певица и без всяких изменений отлично выглядит.

"Изменилась до неузнаваемости", "Ничего не осталось от прежней Маржан", "Не нужно вам меняться, Маржан, вы и так красивы, у вас чистая душа, открытый характер, красивый голос", "Сердце мое", "Здесь похожа на Асель Акбарову", "Молодец, меняйся, что тебе нравится делай, самое главное - себя любить", "Дива", - отреагировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2012704-izmenilas-do-neuznavaemosti-marzhan-arapbaeva-primerila-effektnyy-obraz/