"Вечно молодая": 58-летняя Гульнара Дусматова украла сердца фанатов (видео)

Гульнара Дусматова. Фото: instagram.com/gulnaradusmatova

58-летняя советская и казахстанская актриса Гульнара Дусматова покорила подписчиков в Instagram новым видео. Фанаты отметили, что она прекрасно выглядит, передает NUR.KZ.

Дебютом Гульнары Дусматовой в кино стал фильм "Погоня в степи", ей было всего 12 лет, когда она впервые появилась на экране. Актриса прочно завоевала место в сердцах своих фанатов.

Она блистательно сыграла в фильмах "Дорога домой", "Моя чужая", "Районы", "Келинка - тоже человек", а также популярных сериалах "Перекресток", "Саранча".

Сейчас Гульнара Дусматова ведет утреннюю телепрограмму и демонстрирует подписчикам свои образы. Ее новое видео, которое она выложила в ленте, не осталось незамеченным.

"Гульнара, вы красотка", "Как я вас обожаю", "Моя любимая актриса и просто красавица", "Любовь моя длиною в жизнь", "Вечно молодая!" - не поскупились на лестные отзывы пользователи Казнета.

Ранее мы писали, что Гульнара Дусматова в элегантном образе сорвала комплименты фанатов. Актриса также показала, какой была в детстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2015853-vechno-molodaya-58-letnyaya-gulnara-dusmatova-ukrala-serdtsa-fanatov-video/