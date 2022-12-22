"Изумрудная женщина": Гульнара Дусматова в элегантном образе сорвала комплименты фанатов

Гульнара Дусматова. Кадр из видео: instagram.com/gulnaradusmatova

Заслуженный деятель Казахстана, актриса и телеведущая Гульнара Дусматова представила новый образ и восхитила своих верных фанатов. Звезду сериала "Перекресток" назвали суперженщиной, передает NUR.KZ.

Гульнара Дусматова поделилась в Instagram видео, снятым в студии телеканала, где она ведет утреннюю программу. 58-летняя актриса продефилировала в эффектном брючном костюме и поблагодарила стилиста и визажиста за свой яркий образ.

Публикация запестрела от огненных смайликов и эмодзи в виде красных сердечек. Любимую актрису фанаты закидали комплиментами.

"Красавица Гульнара и костюмчик суперский. С наступающим Новым годом!", "Суперженщина", "Изумрудная женщина", "Красавица", "Самая-самая красивая", "Тигрица", - гласят комментарии под видео.

Гульнара Дусматова - советская и казахстанская киноактриса. В кино она дебютировала в 12-летнем возрасте в фильме "Погоня в степи". Играла в популярных сериалах "Перекресток" и "Саранча", фильмах "Бегущая мишень", "Дорога домой" и многих других.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2002627-izumrudnaya-zhenschina-gulnara-dusmatova-v-elegantnom-obraze-sorvala-komplimenty-fanatov/