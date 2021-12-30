"Я верила в Деда Мороза": актриса Гульнара Дусматова показала, какой была в детстве

Гульнара Дусматова. Кадр из видео: instagram.com/gulnaradusmatova

Советская и казахстанская актриса Гульнара Дусматова опубликовала архивный снимок. Детское фото звезды легендарного сериала "Перекресток" растрогало подписчиков, передает NUR.KZ.

Гульнара Дусматова опубликовала старое фото на своей страничке в Instagram. На снимке актриса еще совсем малышка, она стоит у елки в коротеньком платьице с короной на голове.

"Когда деревья были большими, когда страна была огромной и я верила в Деда Мороза", - прокомментировала она архивную фотографию (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики умилились доброму снимку. Они окунулись в ностальгию и вспомнили советские времена, когда для новогоднего утренника родители сами шили костюмы своим детям.

"Ангелочек", "Костюмы шили своими руками, пришивали мишуру и делали корону! У меня почти такая же фоточка есть, почти с таким же костюмом", "Небольшую частичку того большого тоже застали", "Принцесса", "С наступающим вас!" - написали восторженные поклонники актрисы.

Гульнара Дусматова имеет звание "Заслуженный деятель Казахстана". Ее дебютом стал фильм Абдуллы Карсакбаева "Погоня в степи", где она сыграла роль юной Айгерим. Кинолента имела огромный успех у зрителей. В числе ее самых известных работ - фильмы "Бегущая мишень", "Кто вы, господин Ка?", сериалы "Перекресток", "Саранча" и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1949389-ya-verila-v-deda-moroza-aktrisa-gulnara-dusmatova-pokazala-kakoy-byla-v-detstve/