"Воплощение нежности": блогерша Нагимуша восхитила фанатов изящным образом

Нагима Ахметова. Фото: instagram.com/nagimuwaa

Казахстанская блогерша Нагима Ахметова поделилась с фолловерами в Instagram кадрами изящного образа, чем вызвала восторг у подписчиков, передает NUR.KZ.

Инстадива опубликовала серию новых снимков в легком, воздушном платье из органзы мятного цвета.

"Настроение - весна", - написала звезда соцсетей.

Поклонники пришли в восторг от образа Нагимы и осыпали ее комплиментами в комментариях.

"Это точно должна быть реклама духов, как минимум", "Какая нежность и женственность", "Такая легкая и воздушная! Потрясающе", "Воплощение нежности", "Какая вы красивая, нежная. Ох, сколько сил вложено, чтобы стать такой шикарной. Восхищаюсь", "Совсем другая грань Нагимуши", "Просто нереальная! Богиня нежности", - отреагировали друзья и фанаты блогерши.

Напомним, ранее мы писали, что Нагима Ахметова откровенно рассказала о замужестве и переезде в другую страну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2015394-voploschenie-nezhnosti-blogersha-nagimusha-voshitila-fanatov-izyaschnym-obrazom/