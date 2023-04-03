"Особенная красота": вышедшая замуж Жанар Дугалова очаровала Казнет новым фото

Жанар Дугалова. Фото: instagram.com/zhanar_dugalova

Певица и актриса Жанар Дугалова, недавно вышедшая замуж, очаровала своих фанатов новым фото в Instagram. Экс-солистка "КешYOU" примерила наряд в национальном стиле, передает NUR.KZ.

Ранее мы писали, что Жанар Дугаловой провели обряд "қыз ұзату" в Астане. После свадьбы, которую сыграли несколькими днями позже, Жанар поделилась новым фото, на котором запечатлена рядом с расписными сундуками и корпе в бархатном наряде, сшитом в традиционном стиле.

Актриса поздравила всех со священным Рамазаном.

"Жанар, ты для меня всегда была звездой с чистой душой, я тебе желаю счастья", "Будь счастлива, дорогая моя, ты заслужила, желаю всего самого наилучшего", "Я искренне говорю, что обожаю вас", "Особенная красота", "Раньше спрашивали вас, мол, когда замуж, а теперь не налюбуемся на вас", - отметили комментаторы в Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2015186-osobennaya-krasota-vyshedshaya-zamuzh-zhanar-dugalova-ocharovala-kaznet-novym-foto/