"Символ красоты": Акбота Сейтмагамбет в новом образе сорвала комплименты в Сети

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Казахстанская актриса и певица Акбота Сейтмагамбет вновь очаровала своих верных фанатов в Instagram новым образом. Поклонники заявили, что экс-солистка "КешYOU" является для них символом красоты, передает NUR.KZ.

Акбота примерила черное платье, поверх которого надела светлый корсет с изображением знаменитой "Моны Лизы" Леонардо да Винчи. Нюдовый макияж и собранные в пучок волосы с выпущенными прядками у лица дополнили ее лаконичный образ.

"Самая красивая девушка нашей эстрады", "Символ красоты", "Ну что за взгляд!", "Очень красивый образ", "Кукла Барби", "Ангел", "Будь всегда такой красавицей, живи счастливо с детьми и найди себе пару", "Молодец, Акбота. Преклоняюсь перед твоей красотой и талантом", - написали ей фанаты.

Напомним, разведенная Акбота Сейтмагамбет ответила тем, кто торопит ее с повторным замужеством.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2014538-simvol-krasoty-akbota-seytmagambet-v-novom-obraze-sorvala-komplimenty-v-seti/