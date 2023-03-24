"Не бойся меняться": Гульмира Избасханова изумила фанатов новыми образами (фото)

Гульмира Избасханова. Фото: instagram.com/gulmira_izbaskhanova

Казахстанская певица Гульмира Избасханова показала фотосессию, которую высоко оценили подписчики в Instagram. Ее женственные образы пришлись им по душе, передает NUR.KZ.

Гульмира Избасханова разместила снимки на своей страничке.

"Оказывается, была и такая фотосессия. Как вам? Можно так или не стоит? Над чем я смеюсь? Какого года фото?" - спросила Гульмира своих подписчиков.

"Гульмира, меняй свой стиль на этот. С мейком и в платье ты еще шикарней", "Молодец, не бойся меняться, вперед, красотка", "Стилист очень даже ничего. Вам идет", "Звезда Казахстана, вы в любом стиле красотка, супер, главное - быть в душе самим собой", "Креативно, просто бомба", "Все образы похвальные, особенно четвертое фото", - написали пользователи Казнета.

Напомним, осенью прошлого года принявшей в шоу Малахова певице провели обряд "сырға салу".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2013957-ne-boysya-menyatsya-gulmira-izbashanova-izumila-fanatov-novymi-obrazami-foto/