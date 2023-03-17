"Стильная, красивая": фанаты оценили преображение Меруерт Тусипбаевой (видео)

Меруерт Тусипбаева. Фото: instagram.com/meruert_tusupbaeva

Казахстанская певица Меруерт Тусипбаева представила фанатам в Instagram новый образ. Весеннее преображение артистки пользователи соцсети оценили по достоинству, передает NUR.KZ.

Меруерт Тусипбаева поделилась в своей ленте новым видео, на котором она запечатлена в эффектном образе. Фолловеры дали свою оценку прическе, макияжу и наряду артистки.

"Красавица, слов нет", "Вы такая красивая, Меруерт", "Меруерт ханым - замечательная певица, актриса, никогда не хвастается, как некоторые артисты", "Твоя красота пронизывает мои мысли и наполняет разум самыми нежными мыслями о тебе", "Прическа огонь", "Все прекрасно, кроме кольца", "Как всегда, стильная, красивая", "Анастасия Вертинская", "Мне нравится ваш голос", - написали пользователи Казнета.

Ранее Меруерт Тусипбаева поделилась своими чувствами, оставив романтическое послание избраннику.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2013336-stilnaya-krasivaya-fanaty-otsenili-preobrazhenie-meruert-tusipbaevoy-video/