"Смело, но шикарно": Анна Заворотнюк показала фигуру в сексуальном платье с высоким разрезом

Анна Заворотнюк: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Блогерша Анна Заворотнюк поделилась новыми снимками в Instagram, на которых продемонстрировала поклонникам свою фигуру в сексуальном наряде, передает NUR.KZ.

На кадрах дочь Анастасии Заворотнюк запечатлена посреди пустыни в откровенном платье черного цвета с высоким разрезом на ноге и перекрестным лифом.

"Детка, ты можешь быть музой", — написала инстадива.

Поклонники высоко оценили кадры Заворотнюк-младшей и осыпали девушку комплиментами в комментариях.

"Смело, но шикарно", "С ума сойти", "Невероятно красиво", "Все фото — огонь. Предпоследнее вообще в сердечко", "Потрясающе", "Бомбическая", "Какая красота", "Платье — огонь", — прокомментировали фолловеры.

Ранее мы писали, что Анна Заворотнюк впервые рассказала о своем муже, с которым она вместе на протяжении восьми лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2013248-smelo-no-shikarno-anna-zavorotnyuk-pokazala-figuru-v-seksualnom-plate-s-vysokim-razrezom/