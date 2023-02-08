"Скоро будет восемь лет вместе": дочь Заворотнюк впервые рассказала о своем муже

Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Блогерша Анна Заворотнюк впервые рассказала подписчикам о своем муже. По словам дочери актрисы, они вместе уже на протяжении восьми лет, передает NUR.KZ.

Вопрос о муже задали Анне ее подписчики в Instagram.

"Он замечательный, безумно добрый, искренний и интересный! У нас скоро будет восемь лет вместе", - написала в ответ Заворотнюк.

Другой поклонник поинтересовался, какой Анна была в школьные годы.

"Я училась нормально, на "четверки"-"пятерки" в основном, кое-как вытягивала на "тройки" по математике, геометрии и алгебре. Чудила постоянно, я то готом была, то аниме любила, вечно всех подстрекала со мной хулиганить. К директору часто попадала. Но это все были добрые приколы. В младших классах подговорила девочек спрятаться со мной в заброшенном домике охраны около школы и просидеть так до конца уроков, нас чуть ли не на вертолетах искали. Таких историй миллион", - призналась девушка.

Stories Анны Заворотнюк. Скрины: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2008571-skoro-budet-vosem-let-vmeste-doch-zavorotnyuk-vpervye-rasskazala-o-svoem-muzhe/