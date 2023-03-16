"Моя любимая актриса": звезда турецкого сериала "Черная любовь" очаровала снимками из Парижа

Зеррин Текиндор. Фото: instagram.com/zerrintekindor

58-летняя турецкая киноактриса Зеррин Текиндор, сыгравшая роль в сериале "Черная любовь", показала в Instagram фотографии из Парижа. Поклонники отметили, что актриса очень похорошела, передает NUR.KZ.

Зеррин Текиндор известна своими ролями в сериалах "Запретная любовь", "Черная любовь", "Курт Сеит и Александра", "Кузей Гюней" и многих других.

Блистательная игра, природное обаяние и красота актрисы позволили ей завладеть сердцами зрителей со всего мира. В Instagram у актрисы свыше двух миллионов поклонников.

Ее новые фотографии из Парижа порадовали преданных фанатов, которые заявили, что время не властно над Зеррин, с годами она становится все краше.

"Восхищаюсь вами и вашей игрой", "Я фанат этой женщины!", "После роли мадмуазель я всегда вижу в вас парижанку", "Красавица", "Привет из Казахстана, моя любимая актриса", "Великолепная женщина", - отметили подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2013185-moya-lyubimaya-aktrisa-zvezda-turetskogo-seriala-chernaya-lyubov-ocharovala-snimkami-iz-parizha/