"Ты — богиня": Виктория Боня показала стройные ноги и очаровала фанатов
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Российская телеведущая Виктория Боня похвасталась стройными ногами в Instagram. Фанаты восхитились фигурой 43-летней звезды, передает NUR.KZ.
На фото инстадива, оголив загорелые ноги, позирует в черном сарафане с глубоким декольте.
"Самая большая сила женщины - это покорность и слабость!" - написала Виктория Боня.
Фанаты высоко оценили фигуру 43-летней знаменитости и осыпали женщину лестными комментариями.
"Ты — богиня", "Ты такая красивая! А в жизни еще больше! Настоящая! Прекрасная! Я не успела сказать тебе это все в жизни. Уважаю тебя и восхищаюсь тобой!", "Невероятная! Каждое фото — шедевр", "Фотосессия — класс, а вы просто красотка! Мадам, насчет слабости и покорности — ее я не вижу в вас, вижу огонь, сильную энергетику и необузданную страсть", — прокомментировали поклонники телеведущей.
Ранее мы рассказывали, что Боня показала себя без фильтров и макияжа.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2013079-ty-boginya-viktoriya-bonya-pokazala-stroynye-nogi-i-ocharovala-fanatov/