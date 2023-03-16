"Ты — богиня": Виктория Боня показала стройные ноги и очаровала фанатов

Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

Российская телеведущая Виктория Боня похвасталась стройными ногами в Instagram. Фанаты восхитились фигурой 43-летней звезды, передает NUR.KZ.

На фото инстадива, оголив загорелые ноги, позирует в черном сарафане с глубоким декольте.

"Самая большая сила женщины - это покорность и слабость!" - написала Виктория Боня.

Фанаты высоко оценили фигуру 43-летней знаменитости и осыпали женщину лестными комментариями.

"Ты — богиня", "Ты такая красивая! А в жизни еще больше! Настоящая! Прекрасная! Я не успела сказать тебе это все в жизни. Уважаю тебя и восхищаюсь тобой!", "Невероятная! Каждое фото — шедевр", "Фотосессия — класс, а вы просто красотка! Мадам, насчет слабости и покорности — ее я не вижу в вас, вижу огонь, сильную энергетику и необузданную страсть", — прокомментировали поклонники телеведущей.

Ранее мы рассказывали, что Боня показала себя без фильтров и макияжа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2013079-ty-boginya-viktoriya-bonya-pokazala-stroynye-nogi-i-ocharovala-fanatov/