Вика Боня в честь 43-летия показала себя без макияжа и фотошопа (фото)

Вика Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

Телеведущая Виктория Боня, отметившая 43-летие, показала подписчикам фото без макияжа и фотошопа. Она также рассказала, что подарила себе самой, передает NUR.KZ.

"Знаю, что в свой день рождения принято ставить красивые фото с макияжем и прической, Видимо, именно поэтому мой менеджер уже поставил фотографию в профиль с призывом поздравлять меня с днем рождения! Но я хочу поставить фотографию, которая отражает меня сегодняшнюю, без макияжа и фотошопа. Где я отмечаю свою 43-й день рождения и именно такой я являюсь сегодня. Живу в Монако, но не гламурной жизнью. В свой день рождения дарю себе свой первый полумарафон!" - написала Боня в Instagram.

"С днем рождения, выглядишь шикарно, будь счастлива всегда", "Ты нереально красивая, умная, добрая и просто потрясающая, ты большая молодец", "Классно! К черту этот гламур ненужный! Вот это да! Вот это тело! Шикарнейшая девушка! С открытой душой!" - прокомментировали друзья и поклонники.

Будьте в курсе событий с чемпионата мира по футболу с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1999169-vika-bonya-v-chest-43-letiya-pokazala-sebya-bez-makiyazha-i-fotoshopa-foto/