"Как винтажная кукла": жена 77-летнего Петросяна удивила необычной фотосессией

Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

34-летняя супруга юмориста Евгения Петросяна поделилась креативной фотосессией. Татьяна Брухунова в образе куклы покорила сердца своих фанатов в Instagram, передает NUR.KZ.

"Что тебе известно обо мне, кроме того, что ты сам придумал?!" - отметила Татьяна под фото. На снимке супруга юмориста позирует на камеру в нежно-розовом платье, а на ее голове красуется синий бант. Образ дополнили задорные кудряшки и лакированные туфельки в тон платью.

Подписчики Татьяны отметили, что она умеет удивлять свою аудиторию.

"Эстет, идеально носящий стиль ретро", "Стиль огненный, как всегда, на высоте. Ох, и голубые туфельки, и бант - потрясающее внимание к деталям", "Как винтажная кукла", "Этот взгляд - искренний и светлый - не может лгать", "Какая классная фотосессия и очаровательная модель", - отметили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2013023-kak-vintazhnaya-kukla-zhena-77-letnego-petrosyana-udivila-neobychnoy-fotosessiey/