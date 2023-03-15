"Я бы женился": Анара Батырхан покрасовалась в платье с высоким разрезом (видео)

Анара Батырхан. Фото: instagram.com/anarabatyrkhan

Казахстанская актриса и телеведущая Анара Батырхан покрасовалась в платье с высоким боковым разрезом. Подписчики в Instagram вспомнили о требованиях, которые девушка предъявила к будущему избраннику, передает NUR.KZ.

Напомним, Анара Батырхан рассказала, какие требования предъявляет к избраннику, она отметила, что мужчина должен зарабатывать больше нее. Теледива призналась, что ее заработок составляет 4-5 миллионов тенге в месяц.

Анара примерила эффектное вечернее платье с высоким разрезом. В нем девушка запечатлелась в телевизионной студии. Ее образ дополнили остроносые серебристые туфельки и сверкающие серьги.

Фанаты прокомментировали публикацию актрисы.

"Что за анаконда?", "Красавица", "Ты нашла парня, зарабатывающего 6 миллионов?", "Платье шикарное, Анара лучше, чем платье! Люблю тебя, ты лучше всех!", "Девушка из моих снов", "Я думал, какая-то латинка", "Классная девушка", "Сногсшибательная, огонь", "Я бы женился, но не зарабатываю 6 миллинов", - отметили подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2013002-ya-by-zhenilsya-anara-batyrhan-pokrasovalas-v-plate-s-vysokim-razrezom-video/