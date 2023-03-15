"Богиня домашнего очага": беременная жена Павла Прилучного поделилась нежной фотосессией

Зепюр Брутян. Фото: instagram.com/zepyur_brutyan

Супруга актера Павла Прилучного, ожидающая малыша, поделилась нежной фотосессией в Instagram. Фанаты отметили, что Зепюр Брутян в "интересном" положении стала еще краше, передает NUR.KZ.

Зепюр поделилась своими ощущениями с подписчиками в соцсети.

"В ожидании чуда. Так интересно наблюдать за собой, за своими ощущениями… Пожалуй, это самый дорогой подарок, о котором мечтает каждая женщина!" - отметила будущая мама.

"Очень красивая, столько шарма, женственности, интеллигентности, воспитанности и красоты", "Поздравляю! Счастья вам и вашей семье", "Какая вы красивая, счастья вам и легких родов", "Материнство - это твое! Беременность так тебе идет, прямо богиня домашнего очага", "Счастья родителям и здоровья будущему малышу", - написали комментаторы.

Напомним, летом прошлого года Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли пышную свадьбу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2012950-boginya-domashnego-ochaga-beremennaya-zhena-pavla-priluchnogo-podelilas-nezhnoy-fotosessiey/