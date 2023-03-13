Модель Фарида Малик появилась в образе Малефисенты

Фарида Малик. Фото: instagram.com/faridamalik_

Обладательница титула "Мисс Алматы-2012" Фарида Малик продемонстрировала сказочный образ и вызвала восторг фанатов. Модель поделилась эффектными снимками в Instagram, передает NUR.KZ.

Фарида приняла участие в интересной фотосессии, для которой примерила образ волшебницы Малефисенты. В фильме с одноименным названием этот сказочный персонаж блистательно сыграла Анджелина Джоли.

"Как вам Малефисента? Долго думала, какую же фотографию лучше поставить на заглавную. А какое фото, по вашему мнению, лучше смотрелось бы на главной?" - спросила Фарида своих подписчиков.

Черно-белые и цветные кадры модель разместила в своей ленте. Фотосессия пришлась по вкусу фанатам казахстанской модели и матери двоих детей.

Публикация запестрила от смайликов в виде огня, подписчики посчитали такое перевоплощение Фариды Малик просто шикарным.

Напомним, Фарида Малик рассказала, как ее унижали в школе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2012696-model-farida-malik-poyavilas-v-obraze-malefisenty/