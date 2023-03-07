"Как 18-летняя девушка": улетевшая на Мальдивы Салтанат Бакаева поделилась солнечными фото

Салтанат Бакаева. Фото: instagram.com/saltanat_bakayeva

Казахстанская актриса и певица Салтанат Бакаева, отдыхающая с семьей на Мальдивах, поделилась новыми фото в своем Instagram. Фанаты отметили, что многодетная мама выглядит, как юная девушка, передает NUR.KZ.

"Поскольку я человек семейный, то перестала выкладывать свои фотографии, где я запечатлена одна. Мне кажется, что вам это не нравится. Оцените мои фото, переубедите меня, что это не так", - написала Салтанат, опубликовав фото с пляжа в своей ленте.

Верные фолловеры заявили, что актриса выглядит отлично, никто и не скажет, что у нее четверо детей. Публикация запестрела от смайликов в виде красных сердец и огня.

"Как 18-летняя девушка", "Вам так идут ваши привычки, вы такая красивая", "Тигрица", "Естественная, без фальши", "Желаю вам всю жизнь держаться за руки с любимым", "Красавица", "Жаным, я так люблю ваше творчество, теперь я тоже многодетная мать, как и вы", - отреагировали пользователи Казнета.

Ранее Салтанат Бакаева и ее домочадцы продемонстрировали зажигательный танец и вызвали бурную реакцию в Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2012009-kak-18-letnyaya-devushka-uletevshaya-na-maldivy-saltanat-bakaeva-podelilas-solnechnymi-foto/