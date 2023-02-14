Танец Салтанат Бакаевой и ее домочадцев развеселил фанатов и возмутил "уятменов"

Салтанат Бакаева с мужем и детьми. Кадр из видео: instagram.com/saltanat_bakayeva

Казахстанская певица и актриса Салтанат Бакаева задорно станцевала на камеру вместе с мужем и сыновьями. Позитивное видео появилось в ее Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Год назад Салтанат Бакаева стала многодетной мамой. Она родила четвертого сына. Актриса быстро пришла в форму и уже восхищает фанатов своей подтянутой фигурой.

Семья Салтанат умеет веселиться и быть всегда на позитиве.

"В выходные сняли с домачадцами такое видео. Кто из нас лучший танцор, определите сами. Но сильно нас не критикуйте", - подписала артистка видео.

Читательская аудитория певицы разделилась на два лагеря. Одни восхитились дружной и веселой семьей, другие не удержались от критики.

"Такая классная семья, сразу настроение поднялось", "Прикольно, особенно муж зажигает", "Какие-то странные танцы", "Муж такой харизматичный", "Как не стыдно!", "Что это? Бессмысленно", "И это Салтанат, которая побывала в Мекке?", "А мне понравилось", - отреагировали пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2009255-tanets-saltanat-bakaevoy-i-ee-domochadtsev-razveselil-fanatov-i-vozmutil-uyatmenov/