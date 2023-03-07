Мадлен удивила поклонников, устроив фотосессию в свадебном платье (видео)

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская блогерша Мадина Мамадалиева удивила поклонников, устроив фотосессию в свадебном платье. В своем Instagram-аккаунте блогерша поздравила подписчиц с наступающим праздником, передает NUR.KZ.

Мадлен примерила роскошное белое платье невесты, чем вызвала удивление своих подписчиков.

"Я подумала, что вы замуж выходите, но нет", "Мы уже думали, Мадинахон замуж вышла", "Вы будете очень красивой невестой", — отреагировали фолловеры.

В своем блоге Мадина обратилась к подписчицам и поздравила девушек с наступающим Международным женским днем.

"Желаю каждой женщине купаться в цветах. С Наступающим 8 Марта, мои любимые девочки, девушки и женщины! Я вас очень люблю! Мы столько прожили с вами за эти пять-шесть лет. Спасибо, что со мной!

Цветите, благоухайте, живите в роскоши и в большой любви, желаю, чтобы вас всю жизнь носили на руках", — написала Мадина.

Видео взято со страницы Мадины Мамадалиевой в Instagram

Фолловеры высоко оценили перевоплощение блогерши и в ответ пожелали ей личного счастья.

"С наступающим, Мадлен! Оставайся такой же шикарной девочкой! Встреть свое настоящее счастье!", "Нереально красивая", "Мадлен, ты такая милая", "Желаю безмерного счастья, всегда быть любимой и желанной, утопать в неге и любви", — прокомментировали подписчики.

Напомним, ранее мы писали, какие подарки Мадина считает достойными себя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2012000-madlen-udivila-poklonnikov-ustroiv-fotosessiyu-v-svadebnom-plate-video/