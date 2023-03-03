"Вау, какая грация!": примерившая новый образ Жаркынай Ханайым собрала комплименты в Сети

Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Актриса и певица Жаркынай Ханайым, полюбившаяся зрителям по сериалу "Рауза", представила в Instagram новый образ и получила в свой адрес восторженные отзывы, передаетт NUR.KZ.

"Какое фото?" - продложила Жаркынай выбрать фанатам снимок из карусели в Instagram.

Актрису в белоснежном вечернем платье забросали лестными отзывами. Фолловеры и ранее отмечали, что она похорошела, как только переехала в Астану. Жаркынай раскрыла секрет своей красоты.

"Как лебедь на водной глади", "Вау, какая грация, какой образ! Жаркынай, ты просто великолепна", "Разве можно такую не ценить", "Сегодняшний мейк просто особенный", "Роскошная женщина, мама, актриса, певица", "Как вам идет такой образ, макияж и прическа, все очень красиво", "Красота в глазах смотрящего", - отреагировали пользователи Сети.

Напомним, Жаркынай Ханайым высказалась о браке с мужчиной моложе себя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2011622-vau-kakaya-gratsiya-primerivshaya-novyy-obraz-zharkynay-hanayym-sobrala-komplimenty-v-seti/