"Хочу обновить рекорд": Жаркынай Ханайым высказалась о браке с мужчиной моложе себя

Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Казахстанская актриса и певица Жаркынай Ханайым ответила на вопрос, собирается ли снова замуж. Она также высказалась в Instagram, рассматривает ли брак с мужчиной моложе себя, передает NUR.KZ.

Жаркынай спросили, есть ли у нее намерение снова выйти замуж и каким должен быть ее избранник.

"Не хочу говорить о прошлом и будущем. Будь, что будет. Не знаю еще, кто мне нужен. Давайте вместе все это увидим. Моя жизнь интереснее любого сериала", - отметила она.

Кое-кто спросил, выйдет ли она замуж за парня 97-го года рождения, намекая на брак Ерке Есмахан и Raim.

"Хочу обновить рекорд. Вы уже старый. Не обижайтесь", - отшутилась она.

Сторис Жаркынай Ханайым. Скриншот: instagram.com/jarkynaixanaiym

Недавно переехавшая в Астану Жаркынай Ханайым раскрыла секрет красоты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2010409-hochu-obnovit-rekord-zharkynay-hanayym-vyskazalas-o-brake-s-muzhchinoy-molozhe-sebya/