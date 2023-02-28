"Не слушайте никого": фанаты заступились за Шахизаду, которую "уятмены" пристыдили за наряд

Шахизада. Фото: instagram.com/shahizada.art

Казахстанская певица Шахизада вызвала бурную реакцию в Сети, примерив новый образ. Видео, на котором артистка запечатлена в эффектном коротком платье, появилось в ее Instagram, передает NUR.KZ.

Шахизада попозировала на камеру, демонстрируя стройную фигуру в эффектном вечернем платье. В качестве фоновой музыки для видео она выбрала песню Marhaba Sabi под названием Unaidy Magan.

Фанаты по-разному отреагировали на видео. Одни восхитились тем, как отлично выглядит знаменитость, имеющая взрослого сына и внуков, а другие посчитали, что Шахизада должна выбирать наряды поскромнее.

"Вам следует одеваться по возрасту", "Шикарная Шахи ханым", "Еще короче надо было надеть", "Летом купальник наденет", "На негатив недалеких людей обращать внимания не стоит", "Вам так идет, очень молодо выглядите", "Не слушайте никого, это ваша жизнь", - написали пользователи Казнета.

Напомним, недавно Шахизада призналась в романе с молодым артистом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2011136-ne-slushayte-nikogo-fanaty-zastupilis-za-shahizadu-kotoruyu-uyatmeny-pristydili-za-naryad/