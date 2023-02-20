"Весь Таиланд в шоке": Дарья Александрова взбудоражила Сеть жарким видео
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Казахстанская актриса и блогерша Дарья Александрова поделилась с фолловерами в Instagram жаркими кадрами с отпуска в Таиланде, передает NUR.KZ.
Отечественная актриса опубликовала видео с отдыха, в котором она позирует в откровенном блестящем платье на берегу моря в лучах закатного солнца.
Видео взято со страницы Дарьи Александровой в Instagram
Поклонники блогерши остались в восторге от фигуры мамы двоих детей.
"Весь Таиланд в шоке", "Вот это у вашего супруга жена!", "Как не влюбиться в эту прекрасную русалку", "Восхищения выражают только женщины, а мужчины, я так понимаю, молча слюнями давятся. Дарья - загляденье!", " Даша, глаз не оторвать", "Шикарная! А еще и мамочка двоих детей", - выразили свое восхищение подписчики Дарьи.
Также актриса поделилась совместными фотографиями с супругом.
"Из-за продвижения рилс я совсем перестала выставлять фото. Не знаю, какая лучше. Решила закинуть сразу десяточку", - написала под постом Дарья.
Ранее мы писали о случае, который произошел со старшей дочерью актрисы во время отпуска.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2010044-ves-tailand-v-shoke-darya-aleksandrova-vzbudorazhila-set-zharkim-video/