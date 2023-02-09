"Унесла волна": Дарья Александрова рассказала о едва не произошедшей с ее дочерью трагедии

Дарья Александрова. Фото: instagram.com/dariya_aleksandrova

Казахстанская актриса Дарья Александрова рассказала, как на отдыхе в Таиланде с ее дочерью едва не случилась трагедия - волна унесла малышку от берега, передает NUR.KZ.

Об инциденте Дарья рассказала в своем Instagram.

"Мия сегодня чуть не утонула. Она боится воды, по идее. Поэтому я и подумать не могла, что она полезет в море. А тут у нее упала игрушка, и волна начала уносить игрушку. И она побежала за игрушкой. Волна унесла Мию. И конечно же, самая жесть, происходящая с Мией, попала на видео. Правда, в момент, когда Мия крикнула (хорошо, крикнуть успела), Тая (подруга Дарьи, случайно снявшая инцидент - прим. ред.) убрала телефон. Она хоть и контентмейкер в "Инстаграме", но она Мию любит больше. И перепугалась не меньше нашего", - написала Дарья.

Stories Дарьи Александровой. Скрины: instagram.com/dariya_aleksandrova

"В первый раз она полностью крикнуть "папа" не смогла. Ушла под воду. Вынырнула и уже смогла крикнуть "папа". Мне уже столько написали про аналогичные ситуации. Вроде все понимают. Но когда видят, как их игрушки укатываются/уплывают, сразу теряют рассудок", - призналась Александрова.

Из воды девочку вынес супруг знаменитости. По словам актрисы, все произошло очень быстро.

"Нас в воде было трое. На суше тоже трое. Это случилось молниеносно. Никто даже сообразить не успел. Мия спокойно играла на суше и даже не подходила к морю, потому что боится. Ну, кто ж мог подумать, что она побежит за игрушкой туда. А волна в секунду забирает с собой. Волны очень мощные. Пронесло, повезло. Но вы держите у себя в памяти, что даже вот так глупо и молниеносно все может случиться", - предостерегла подписчиков Дарья.

Stories Дарьи Александровой. Скрины: instagram.com/dariya_aleksandrova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2008648-unesla-volna-darya-aleksandrova-rasskazala-o-edva-ne-proizoshedshey-s-ee-docheryu-tragedii-video/