"Такая хрупкая женщина в надежных руках": фото Дарьи Поверенновой с мужем растрогали Сеть

Дарья Повереннова с мужем. Фото: instagram.com/dpoverennova

50-летняя российская актриса Дарья Повереннова выложила в Instagram теплые фотографии с мужем. Она считает, что настоящую любовь можно встретить в любом возрасте, передает NUR.KZ.

Дарья призналась, что сейчас в ее жизни все хорошо, однако это не всегда было так. В феврале 2021 года актриса вышла замуж за бизнесмена Андрея Шаронова и обрела свое счастье.

"Когда не было любви женской, я находила любовь в своей дочери, в работе, в друзьях. Главное, чтобы сердце не ожесточалось… А любовь, она придет. Если вы этого очень хотите и если вы действительно готовы любить… Но не зависеть и поглощать. Согласны?" - спросила она своих подписчиков.

"Очень красивые! Счастья вам! Вы так дополняете друг друга!", "Такая хрупкая женщина в надежных руках", "Какая красивая улыбка у вашего мужа", "Радуюсь за вас, моя хорошая. Пусть так будет всегда", "После сорока жизнь только начинается. Вы хороший человек и заслужили свою любовь", - отреагировали на пост и фото пользователи Сети.

Напомним, недавно Дарья Повереннова побывала с гастролями в Казахстане и поделилась своими впечатлениями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2009709-takaya-hrupkaya-zhenschina-v-nadezhnyh-rukah-foto-dari-poverennovoy-s-muzhem-rastrogali-set/