"Не изменилась совсем": Айгуль Иманбаева умилила черно-белым фото школьных лет

Айгуль Иманбаева. Фото: instagram.com/aigul_imanbayeva

Казахстанская певица Айгуль Иманбаева, которая скоро отправится на учебу в Лондон, выложила детское фото. Архивный черно-белый снимок умилил ее фанатов, передает NUR.KZ.

"Не могу вспомнить, в каком классе я училась в это время. Но я помню, что моя способность схватывать все на лету, моя ответственность, трудолюбие проявились именно в этом возрасте. Кроме того, я знаю, что была неотступной.

Как вы думаете, мой нрав, моя внешность изменились? А как вам мои брови? Челку я себе обрезала втайне от тети. Но училась только на "отлично", - рассказала Айгуль в Instagram.

"Это, наверное, третий или пятый класс, не изменилась совсем", "Вы такая же и внешне, и характером", "Сын похож на вас", "Счастливые детские годы", "Челка в то время была модной, вам идет", - умились фанаты.

Напомним, Айгуль Иманбаева рассказала, что будет учиться в Лондоне по программе "Болашак".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2009126-ne-izmenilas-sovsem-aygul-imanbaeva-umilila-cherno-belym-foto-shkolnyh-let/